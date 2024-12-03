Кобахидзе указал на провал четвертой попытки оппозиции Грузии устроить революцию

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Четвертая попытка оппозиции Грузии организовать в стране революцию завершилась провалом. На это обратил внимание премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе во время брифинга.

"За эти четыре года мы наблюдали четыре попытки устроить революции-нацмайданы. Это факт. В июне 2022 года была первая попытка организовать нацмайдан, когда нам не присвоили статус кандидата в члены ЕС и профинансированные из-за рубежа НПО вышли на политическую сцену, требуя отставки правительства и их прихода к власти. Весной прошлого года была вторая попытка нацмайдана, весной 2024 - третья попытка, и сегодня мы увидели четвертую провалившуюся попытку устроить нацмайдан", - сказал премьер.

По его словам, если бы у оппозиции была всего одна попытка революции вместо четырех, ресурса для этого у нее было бы больше. "Сейчас видно, что за эти четыре года выветрилось много ресурсов. Соответственно, четвертая волна революции была намного слабее, чем могла быть", - указал Кобахидзе. За последние два дня на акции перед парламентом вышло меньше людей, включая радикально настроенных, добавил он.

Новая волна протестов началась в Грузии 28 ноября. Ее спровоцировало заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. По его словам, правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" приняла решение до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос переговоров о членстве в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества.