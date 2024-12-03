Правительство готовит новый нацпроект "Биоэкономика"

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Инициативы, связанные с нацпроектами, касающимися развития ключевых отраслей, вскоре будут рассмотрены на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и начнут реализовываться с 2025 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отметив, что в ближайшее время будет подготовлен еще один нацпроект - "Биоэкономика".

"Восемь профильных национальных проектов охватывают ключевые секторы, где для государства критически важно получить независимость от внешних технологий и поставок", - сказал он. В их числе Мишустин выделил новые перспективные материалы, химию, средства производства и автоматизации, энергетику, космос, авиа- и судостроение, инновационный транспорт, а также сферы медицины, фармацевтики, обеспечения продовольственной безопасности, гражданских беспилотных авиационных систем.

"В ближайшее время все инициативы будут рассмотрены, а с 1 января 2025 года мы планируем их запустить", - указал председатель правительства. По его словам, в бюджете предусмотрены необходимые средства на реализацию всех проектов.

"В течение нескольких месяцев мы подготовим еще один национальный проект - "Биоэкономика". И начнем строить инфраструктуру в регионах для использования биологического сырья, разрабатывать уникальные технологии, которые востребованы в сельском хозяйстве, экологии, при создании целого ряда лекарственных препаратов", - пояснил премьер.