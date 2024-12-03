Путин заявил о массовых нарушениях прав миллионов людей на Украине

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На Украине сегодня происходят массовые нарушения прав и свобод миллионов людей, надругательство над исторической памятью, гонения на церковь. На этом акцентировал внимание президент России Владимир Путин в приветствии Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и создателям фильма "Люди Христовы. Наше время" (режиссер Эмир Кустурица).

Как отмечается, "этот фильм служит документальным подтверждением трагических событий, происходящих на Украине, связанных с массовыми нарушениями прав и религиозных свобод миллионов людей, настоящим надругательством над исторической памятью, гонениями на православную церковь со стороны киевского режима".

Глава российского государства подчеркнул, что все больше людей в мире понимают, в чем истинные истоки конфликта на Украине, развязанного западными элитами, что нет и никогда не будет оправдания преступлениям против мирных граждан, этническим, религиозным чисткам, терактам и карательным акциям, которые организуют неонацисты.

"Очень важно, что кадры фильма дают нам надежду, вселяют уверенность в том, что, сохраняя солидарность, традиционные духовные и нравственные ценности, мы сможем достойно реагировать на любые вызовы", - указал Путин.

В сентябре сербский режиссер Эмир Кустурица представил в Белграде фильм "Люди Христовы. Наше время", посвященный судьбе христианства в современном мире и гонениям на Украинскую православную церковь со стороны киевского режима.