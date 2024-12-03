В Финляндии расследуют обрыв кабеля со Швецией

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Министр транспорта и связи Финляндии Лулу Ранне заявила, что власти расследуют обрыв телекоммуникационного кабеля со Швецией.

"Власти расследуют случившееся во взаимодействии с компанией. Мы серьезно относимся к сложившейся ситуации", - указала она в соцсети Х.

Ранее газета Helsingin Sanomat информировала об обрыве телекоммуникационного кабеля между Швецией и Финляндией, который произошел прошедшей ночью на территории Финляндии. По мнению финской полиции, речь идет о преднамеренной акции.