Канцлер Шольц: в Киев c пустым чемоданом

Павел Александров, международный обозреватель

Канцлер Олаф Шольц очень торопится поднять рейтинги своей СДПГ в преддверии запланированного на 16 декабря голосования в Бундестаге о вотуме доверия его правительству, который, без всякого сомнения, превратится в вотум недоверия нынешнему кабинету министров. Это официально откроет путь к досрочным парламентским выборам в ФРГ, которые состоятся 23 февраля 2025 года. Торопится же Шольц по причине того, что предвыборная кампания в стране уже идет, а социал-демократы никак не определятся с тем, выступают они как «партия мира» или как партия, ставящая во главу угла всестороннюю военную поддержку Украины в конфликте с Россией.

Именно поэтому для большинства местных наблюдателей первый за два с половиной года однодневный визит канцлера ФРГ в Киев стал неожиданным и подвергся критике из-за того, что Шольц мол «постарался опередить своего главного конкурента на предстоящих выборах лидера ХДС Фридриха Мерца, когда стало известно, что тот также готовится к посещению Украины». Лавину неодобрительных оценок вызвали и заявления канцлера, сделанные им в Киеве, где он объявил о многомиллионных поставках немецких вооружений для ВСУ уже в декабре этого года, назвав и конкретную цифру – 650 млн евро.

«Находясь здесь, я хочу четко обозначить, что Германия останется основным спонсором Украины в Европе», указал Шольц, отметив, что «его визит является знаком солидарности со страной, которая уже больше 1000 дней героически защищается против безжалостной агрессии со стороны России». С неменьшим пафосом канцлер подчеркнул, что «Украина может положиться на Германию. Мы что говорим, то и делаем. И делаем, что говорим». Громкие обещания, сделанные Шольцем в Киеве, вызвали на политическом ландшафте ФРГ, где уже бурлят предвыборные эмоции, крайне негативную реакцию. Пока еще действующего главу кабинета министров стали обвинять во лжи, поскольку его слова о предоставлении Украине вооружений на 650 млн евро звучат так, как будто речь идет о новом пакете помощи, а это не так от слова совсем.

Об этом заявил, например, эксперт по бюджету от партии «зеленых» в Бундестаге Себастиан Шефер. «Названная сумма является частью того пакета, который был обещан Зеленскому, когда тот в октябре посетил Берлин», сообщил парламентарий газете Bild. Вывод, который делает депутат, звучит как пощечина Шольцу: «Таким образом, получается, что приехал он в Киев с пустыми руками». «Какая же это помощь Украине, если одни и те же средства раз за разом выставляются на витрину», недоумевает г-н Шефер, кстати, представляющий партию, которая до сих пор входит в правительственную коалицию с СДПГ. Этот факт только подчеркивает, что в развернувшейся предвыборной баталии даже партнеры по коалиции бьются теперь каждый за себя.

«Зеленый» эксперт по бюджету назвал ложью и утверждение Олафа Шольца, что ФРГ является, якобы, главным в Европе спонсором Украины, указав на то, что, если считать по доле от ВВП, то Германия «занимает только 14-е место в ряду поддерживающих Киев стран». Коллегу поддержал и депутат из покинувшей правящую коалицию СвДП Карстен Кляйн, подчеркнувший, что в Бундестаге никаких новых средств для поддержки Киева не выделяли, а в заявлении Шольца речь может идти «только о ранее принятых решениях и текущих поставках».

Естественно, не остался в стороне и блок ХДС/ХСС. Например, эксперт по бюджету этой фракции в Бундестаге Инго Гедехенс назвал обещание Шольца поставить Украине вооружений на трехзначную миллионную сумму «неудачной шуткой». «Своим заявлением канцлер хочет создать впечатление, что Киев получит дополнительно 650 млн евро, но никаких подобных запросов в Бюджетный комитет парламента не поступало», пояснил эксперт. Г-н Гедехенс считает, что «своими маневрами канцлер выставляет нашу страну на посмешище».

Кстати, заявление Шольца в Киеве по поводу поставок режиму Зеленского вооружений на 650 млн евро стало не единственным поводом для возмущения его оппонентов. Так, эксперт по внешней политике из ХДС Родерих Кизеветтер заявил Augsburger Allgemeine Zeitung, что «Шольц строит свою предвыборную политику за счет народа Украины и одновременно поддерживает российский нарратив страха, что все больше изолирует Германию и наносит вред нашей безопасности». В этой связи он напомнил, что Украина требует немедленного членства в НАТО, дальнобойного оружия и разрешения использовать его против военных целей на территории России, а канцлер «все это категорически отвергает, несмотря даже на просьбы собственного министра обороны Бориса Писториуса».

Совсем по-другому звучит критика в адрес Олафа Шольца со стороны лидера партии «ССВ за разум и справедливость» Сары Вагенкнехт, которая обвинила канцлера ФРГ в «чрезмерной военной поддержке» украинского режима. По ее мнению, «шпагат Шольца - изображать себя как «канцлера мира», а в Киеве выписывать очередные чеки на оружие вряд ли убедит избирателей». «Политике Германии в отношении Украины необходимо кардинальное изменение направления в сторону дипломатии и мира», подчеркнула г-жа Вагенкнехт. Но, судя по всему, ни Шольц, ни Мерц Сару Вагенкнехт не услышат, а Германия свой выбор уже сделала - в пользу войны против России.

В Германии много пересудов поначалу вызвал чемоданчик Шольца, с котором он демонстративно вышел на перон вокзала в Киеве. Много вопросов было - а что там? Ничего!