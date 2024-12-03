В России число заболевших гриппом за неделю увеличилось на 5%

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Число заболевших гриппом и ОРВИ за минувшую неделю возросло на 5%, ковидом - на 7,4%. Соответствующие данные приводит пресс-служба Роспотребнадзора.

"В России за прошедшую неделю количество заболевших гриппом и ОРВИ на 5% выше по сравнению с неделей ранее, зарегистрировано 769,5 тыс. случаев. По итогам 48-й недели в стране зафиксировано более 31,4 тыс. COVID-19, это на 7,4% выше, чем за предыдущий семидневный период", - указали в ведомстве.

Уточняется, что "в регионах продолжается всероссийская кампания по вакцинации против гриппа, привито более 79,8 миллиона человек".

Вместе с тем доминирующим вариантом коронавируса на территории РФ является линия JN.1 и его сублинии KS.1*, JN.1.16.1.

Количество жителей России, госпитализированных с ковидом, увеличилось за прошедшую неделю на 7,7%, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Рост числа госпитализаций отмечается в 41 субъекте, заболеваемости - в 49 регионах РФ.

За неделю выздоровели 28 536 человек, перенесших коронавирусную инфекцию, что на 13,4% больше по сравнению с показателем неделей ранее, число летальных исходов - 61, указали в штабе.