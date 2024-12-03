Зеленский сообщил об испытаниях новых типов ракет на Украине

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Владимир Зеленский заявил, что ему был представлен доклад об испытаниях новых типов ракет.

"Был доклад по испытанию новых типов ракет. Можно поблагодарить наших разработчиков ракет. Активизируем производство", - указал он в Telegram-канале по итогам заседания ставки верховного главнокомандующего. Зеленский не уточнил, о каких именно ракетах идет речь и на каком этапе находятся испытания.

Украинские власти регулярно делают заявления о разработке собственных ракет. Детали своей ракетной программы они не раскрывают, ограничиваясь обещаниями. 16 ноября Зеленский в интервью "Украинскому радио" отметил, что идут испытания четырех видов ракет, не уточнив подробностей. В августе Зеленский выступил с утверждением о том, что Украина провела первые испытания собственной баллистической ракеты.