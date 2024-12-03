Политолог Трухачев: посещая Киев, Шольц преследует внутриполитические цели

Канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые за последние 2,5 года прибыл в Киев с визитом. Глава германского правительства встретился с Владимиром Зеленским. Канцлер ФРГ объявил в ходе визита, что в декабре Берлин поставит Украине вооружений на €650 млн, а также подтвердил неизменную позицию о поддержке Киева в конфликте с Россией.

Политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачев отмечает, что «эта поездка никак не влияет на положение Шольца во внутриполитической борьбе в Германии. Да, с одной стороны он не поставляет высокоточные ракеты Украине, но, с другой стороны, все же едет в Киев. У него внутри партии есть разные фракции, и он пытается угодить всем. Так что партия с одной стороны поддерживает Украину, но с другой стороны знает меру. Поэтому он и ведет себя в рамках того, что от него требует партия. Поэтому все здесь вполне логично и укладывается в предвыборное позиционирование. Так, что эта поездка была для Шольца если не выгодна, то и не невыгодна».

В то же время эксперт подчеркнул, что «для решения украинского конфликта никакой пользы от этой поездки нет. Шольц занимается своими предвыборными делами, и цель – внутренняя, немецкая. Не надо искать внешние цели здесь потому, что все подобные телодвижения европейские политики совершают по внутренним причинам».