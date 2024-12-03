Yonhap: президент Южной Кореи объявил о введении "чрезвычайного военного положения"

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль объявил о введении "чрезвычайного военного положения". Об этом со ссылкой на администрацию главы государства информировало агентство Yonhap.

"Я объявляю военное положение, чтобы искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок", - указал в обращении южнокорейский лидер, не обозначив конкретные меры.

В качестве причин он выделил попытки оппозиции объявить импичмент ряду прокуроров и их отказ от предложения правительства по бюджету.

Оппозиция, со своей стороны, назвала решение Юн Сок Ёля противоречащим конституции. Демократическая партия "Тобуро" намерена созвать депутатов. Вход и выход в парламент Республики Корея заблокирован.