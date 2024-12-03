Арабист Сурков: крах перемирия в Ливане приведет к новому витку напряженности на Ближнем Востоке

Председатель парламента Ливана Набих Берри призвал положить конец израильским нарушениям условий перемирия и заставить еврейское государство вывести свои войска с ливанской территории.

"Израильские оккупационные силы продолжают агрессивные действия, они нарушили 54 раза режим прекращения огня, установленный на прошлой неделе", - отметил спикер в заявлении, размещенном в X (ранее Twitter).

По его словам, "израильские бульдозеры продолжают сносить дома в приграничных деревнях, артиллерия обстреливает местность, а авиация совершает полеты вглубь ливанской территории".

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ракетный обстрел района горы Дов на севере еврейского государства боевиками шиитского движения "Хезболлах" грубым нарушением режима прекращения огня и пообещал "решительный" ответ на действия радикалов.

"Обстрел "Хезболлах" района горы Дов является грубым нарушением режима прекращения огня, и Израиль ответит на это решительно, в полную силу", - заявил Нетаньяху. Высказывания премьера распространила его канцелярия.

Ранее в понедельник бойцы "Хезболлах" впервые с момента заключения перемирия выпустили две ракеты по району горы Дов на севере Израиля. По данным израильской армейской пресс-службы, "ракеты упали в незаселенной местности", "о пострадавших не сообщается".

Американская администрация изучит информацию о нарушениях режима прекращения огня на границе Израиля и Ливана, вступившего в силу 27 ноября. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер на регулярном брифинге для журналистов.

"Что касается нарушений или потенциальных нарушений режима прекращения огня, то мы создали механизм для изучения этого вопроса, в рамках которого США вместе с Францией будут взаимодействовать с израильскими военными, а также с ливанскими военными, чтобы изучить потенциальные нарушения", - сказал он. "Поэтому мы занимаемся тем, что рассматриваем все эти сообщения о нарушениях режима прекращения огня через этот механизм и разбираемся с ними по каналам, установленным этим механизмом, и мы продолжим это делать", - подчеркнул представитель Госдепа.

Соглашение о первом с начала военных действий в октябре 2023 года перемирии между Израилем и Ливаном вступило в силу утром 27 ноября. Президент США Джо Байден объявил, что достигнутые договоренности предусматривают восстановление ливанской армией и силами госбезопасности контроля над территорией республики в течение 60 дней. После этого израильская армия будет постепенно выведена из Ливана.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Николай Сурков сомневается, что «сорванное перемирие связано с событиями в Сирии. Ситуация в Сирии - это скорее конфликт между Дамаском и Анкарой, и основную скрипку там играет Турция. А если говорить о Ливане, то это перемирие изначально было хрупким, поскольку его легче было нарушить любой из сторон, чем соблюдать. И вряд ли «Хезболла» могла долго сдерживать действия своих боевых ячеек».

Па словам эксперта, «маловероятно, что администрации Белого дома удастся вновь утихомирить Израиль. Администрация уже использовала все возможные рычаги для давления на Израиль, включая фактическую приостановку поставок некоторых видов вооружений и боеприпасов. Поэтому трудно сейчас представить, что американцы найдут еще какие-то способы, чтобы всерьез повлиять на Израиль. Тем более, что по новым соглашениям они обязаны наоборот активно участвовать в борьбе с «Хезболлой» и всячески поддерживать Израиль. Так что если перемирие рухнуло, это может привести к новому витку эскалации в регионе».