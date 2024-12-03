Пашинян призвал армян доказать миру, что они не нация мучеников

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян высказал мнение, что мир воспринимает армян как "нацию-мученика".

"Мир воспринимает нас как нацию-мученика. Мы должны продемонстрировать миру, что мы не хотим быть такой нацией", - указал он, выступая в парламенте.

Глава армянского правительства предложил свое решение, чтобы Армения действовала "на своей территории как государство, в соответствии со своими интересами, а не была нацией-армией". "Государство должно ограничиться декларируемыми и принятыми правилами международных отношений", - отметил он.