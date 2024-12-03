В ЕК подтвердили, что Фицо звонил фон дер Ляйен с критикой заявлений Каллас

© Sean Gallup/ Getty Images/ТАСС

В Еврокомиссии подтвердили, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо звонил главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен из-за заявлений верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас во время визита в Киев 1 декабря.

"Могу подтвердить, что был телефонный разговор председателя фон дер Ляйен и премьера Фицо", - заявила официальный представитель ЕК Паула Пиньо, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее новостной портал Denik N информировал о том, что Фицо подверг критике новых председателя Евросовета Антониу Кошту и Каллас за их заявления в ходе посещения украинской столицы. В частности, Каллас заявила, что ЕС хочет победы Украины в конфликте.