Турецкая оппозиция призвала Эрдогана изменить политику в отношении Сирии

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Лидер основной оппозиционной в Турции Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель призвал президента Реджепа Тайипа Эрдогана воздержаться от "авантюризма" и извлечь уроки из сирийской политики Анкары, передает телеканал Habertürk.

"Пожалуйста, извлеките уроки из прошлого. Откажитесь от авантюризма. Не пытайтесь возвести новое здание на руинах вашей политики по Сирии. Она не имеет фундамента и вновь обрушится", - заявил политик, выступая в парламенте на заседании фракции возглавляемой им партии.

Вместе с тем он не привел примеры "сирийской политики" Эрдогана. Ранее Озель призывал президента страны "держаться подальше от планов раздела Сирии".

Кроме того, лидер НРП отметил важность налаживания диалога с президентом Сирии Башаром Асадом. "Когда мы говорим, что с Асадом следует вести переговоры, нашей основной целью является решение проблемы сирийских беженцев в Турции", - указал он.

Согласно последним данным МВД Турции, в республике насчитывается 2,9 млн беженцев из Сирии. Турецкие власти ранее заявляли о намерении обеспечить возвращение в Сирию около 1 млн переселенцев.

28 июня Эрдоган заявил о готовности к восстановлению дипотношений с Сирией, которые были разорваны в 2012 году. В июле он сообщил, что поручил министру иностранных дел Хакану Фидану подготовить дорожную карту процесса нормализации. Последний указал в ноябре, что Дамаск пока не готов к диалогу.