Внук Оппенгеймера полагает, что мир никогда не избавится от ядерного оружия

Чарльз Оппенгеймер, внук создателя американской атомной бомбы Роберта Оппенгеймера, полагает, что мир никогда не сможет избавиться от ядерного оружия. Соответствующую точку зрения он изложил на полях мероприятия МАГАТЭ в Вене.

"Откровенно говоря, мы никогда не избавимся от ядерного оружия. Я ставил перед собой цель избавиться от него. Но, чем дольше я этим занимаюсь, тем менее вероятным мне это представляется", - сказал он Австрийскому агентству печати.

Оппенгеймер также отметил, что гораздо практичнее наладить сотрудничество в имеющихся рамках, в частности, укрепить взаимодействие между Россией, Китаем и США.