В Израиле охарактеризовали угрозы Трампа БРИКС как "лучшее решение для свободного мира"

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Министр экономики и промышленности Израиля Нир Баркат высказал мнение, что планы будущего президента США Дональда Трампа применить 100%-ные пошлины в случае отказа государств БРИКС от доллара могут стать "лучшим решением для свободного мира".

"На мой взгляд, это лучшее решение в интересах свободного мира. Я считаю, что это смелый и умный шаг, и я не думаю, что Индия станет использовать какую-либо альтернативную доллару валюту, то же касается и Израиля", - сказал он индийскому агентству ANI. Баркат отметил, что таким образом Трамп намерен "навести геополитический порядок" и противостоять стремящимся "дестабилизировать мир" игрокам.

Ранее Трамп заявил, что введет торговые пошлины в 100% на товары из государств БРИКС в случае создания ими новой валюты или отказа от доллара. По его словам, "любая страна", которая попытается найти замену доллару в международной торговле, "распрощается с Америкой".