ВСУ впервые применили мины ПОМ-2 против гражданского населения ДНР

Украинские военные сбросили с беспилотника противопехотные осколочные мины ПОМ-2, что повлекло гибель мирной жительницы Горловки. Об этом сообщил представитель военного следственного управления СК РФ по Донецкой Народной Республике (ДНР), передает ТАСС.

"Во вторник, 3 декабря, враг в очередной раз предпринял попытку атаки Никитовского района Горловки, осуществив сброс противопехотных мин с беспилотников в жилом массиве "Комсомолец" по улице Батумской. В результате этого одна женщина погибла, одна женщина получила осколочное ранение нижних конечностей. На сегодняшний день нами зафиксирован первый случай применения армейских противопехотных мин против гражданского населения", - сказал он.

Сотрудник ВСУ СК РФ по ДНР уточнил, что речь идет о противопехотных осколочных минах ПОМ-2 дистанционного минирования.

С начала суток Вооруженные силы Украины (ВСУ) трижды нанесли удары по Горловке с дронов и с применением артиллерии.