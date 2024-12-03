CNN: на помиловании сына Байдена настояла первая леди США

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Первая леди США Джилл Байден настояла на том, чтобы ее супруг действующий президент Джо Байден подписал указ о помиловании сына Хантера. Об этом заявил корреспондент CNN Джефф Зелени.

"Очевидно, что внутри семьи было давление", - отметил он в эфире телеканала. "Нам действительно говорили в последние недели, что Джилл Байден очень поддерживает американского лидера в этом вопросе", - сказал Зелени. Уточняется, что Байден "не был уверен" в решении, ключевым фактором стало настойчивое желание его жены.

По версии издания The New York Post, Джилл является "одной из самых влиятельных первых леди за последние 100 лет". Она получила репутацию женщины, которая "строго контролирует доступ" к главе государства и ограждает его от СМИ, отмечает газета.

В минувшее воскресенье президент США заявил, что помиловал своего сына. Помилование охватывает период с 1 января 2014 года по 1 декабря 2024 года и двух судебных разбирательств в штатах Делавэр и Калифорния. Избранный президент США Дональд Трамп охарактеризовал помилование Хантера Байдена как злоупотребление и нарушение правосудия.

Хантер Байден - сын Джо Байдена и его первой жены Нейлии, погибшей в автокатастрофе в 1972 году. Джилл Байден воспитывала его с раннего возраста.