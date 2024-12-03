РЖД не возобновят разрешение курить в поездах

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"Российские железные дороги" (РЖД) не возобновят разрешение курить в поездах и рассмотрят предложение об увеличении штрафа за такое нарушение. Об этом заявил замглавы холдинга Иван Колесников.

"Разрешения на то, чтобы курить в поездах, не будет точно. Это очевидно", - сказал он при общении с журналистами.

Замгендиректора РЖД отметил, что в части увеличения штрафа за нарушение необходимо проанализировать практику, применяемую в разных странах. "Если анализ подтвердит, что это работает, то, наверное, это взвешенное решение. Надо действительно внимательно изучить статистику", - указал он.

Ранее "Российская газета" информировала о том, что в Госдуму внесли проект закона с предложением запретить употребление спиртных напитков в самолетах, на судах и в поездах дальнего следования, а также в два раза увеличить штрафы за курение и распитие алкоголя в общественных местах, в том числе и на транспорте. Сейчас за такое нарушение предусмотрен штраф от 500 до 1,5 тыс. рублей. Если инициативы законодателей станут нормой права, то его размер увеличится до 1-3 тыс. рублей, а за повторное нарушение составит от 4 до 5 тыс. рублей.