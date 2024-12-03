Палестина подала заявку на присоединение к Новому банку развития БРИКС

Палестина подала заявку на присоединение к Новому банку развития (НБР) БРИКС и рассчитывает на полноправное членство в самом объединении. Об этом сообщил советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш в интервью изданию Agência de Notícias Brasil-Árabe.

"У Палестины хорошие отношения со всеми странами группы БРИКС. Россия, Китай и Южная Африка исторически были дружественными государствами по отношению к палестинскому народу. Мы попросили, чтобы нас приняли в члены сообщества, мы также представили заявку на вступление в НБР", - сказал он

В октябре по итогам саммита БРИКС в Казани участники встречи согласились трансформировать НБР в многосторонний банк развития (МБР) нового типа XXI века. В объединении также поддержали дальнейшее расширение числа стран - акционеров НБР и ускоренное рассмотрение заявок от стран БРИКС согласно общей стратегии и соответствующим мерам политики банка.

НБР был учрежден в БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного на VI саммите объединения в бразильской Форталезе в июле 2014 года. Целью деятельности банка является финансирование инфраструктурных проектов и программ устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. Собственный капитал НБР составляет $100 млрд.