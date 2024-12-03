Молдавия закупила около 80% газа для отопительного сезона

© Вениамин Демидецкий/ ТАСС

Молдавия закупила порядка 80% природного газа, который необходим стране на период отопительного сезона. Об этом сообщил и.о. председателя правления газораспределительной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.

"На отопительный сезон с октября 2024 по март 2025 нам необходимо более 725 млн куб. м. газа. У нас уже закуплено около 80% от этого объема. Это для потребления до января включительно. В процессе закупки объемы на февраль и на март", - сказал он в ходе организованных парламентом страны слушаний.

Всего потребуется закупить еще 163,4 млн куб. м., указал Чебан.

По его словам, стоимость приобретенных объемов уже заложена в действующий тариф на уровне 9,3 тыс. леев ($512) за 1 тыс. куб. м. газа. На прошлой неделе он был увеличен для бытовых потребителей на 27%, до 16,7 тыс. леев ($914) за 1 тыс. куб. м.

В настоящее время Молдавия полностью перешла на закупки газа у европейских поставщиков, а российское топливо направляется в непризнанное Приднестровье, где из него также вырабатывается электроэнергия для Молдавии.