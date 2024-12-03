В Тбилиси проходит очередной антиправительственный митинг

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У здания парламента в Тбилиси на очередном митинге собрались противники грузинской власти, передает ТАСС.

Демонстранты также перекрыли проспект Руставели, где расположено здание законодательного органа. Участники протестной акции требуют отставки правительства и назначения новых парламентских выборов.

Вокруг парламента дежурят усиленные наряды полиции. На площади Свободы МВД уже разместило специальную технику, включая водометы, акустические пушки, а также автобусы для перемещения личного состава.

Новая волна протестов вспыхнула в Грузии 28 ноября. Акции проходят ежедневно у парламента Грузии, длятся всю ночь и заканчиваются тем, что спецназ с применением спецсредств разгоняет демонстрантов. Поводом для протестов стало заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" приняла решение до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос переговоров о членстве в Евросоюзе и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества.