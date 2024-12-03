Китай ожидает от новой администрации США действий по стабилизации отношений

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Китай ожидает от новой американской администрации первых шагов по урегулированию двухсторонних отношений. Такое заявление сделал министр иностранных дел КНР Ван И во время переговоров с главой Национального комитета по вопросам внешней политики США Сьюзан Эллиот, прошедших в Пекине.

"Пекин призывает Вашингтон сделать больше для стабилизации отношений между двумя странами и рассчитывает, что новое правительство сделает первый шаг для урегулирования китайско-американских отношений", - цитирует Ван И сайт китайского дипведомства.

Вместе с тем, по его словам, "Китай выступает против возобновления продаж США вооружений Тайваню и расширения незаконных односторонних санкций в переходный период".