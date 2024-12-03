Путин отметил, что под "стратегическим поражением" России имеется в виду ее уничтожение

© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

В России всегда были те, кто вставал на защиту страны во времена внешних угроз. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин при общении с бойцами специальной военной операции (СВО).

Глава государства посетил Центр инновационных технологий в ортопедии, где военнослужащие проходят реабилитацию после установки протезов.

"Кто-то говорит со стороны - "Надо нанести России стратегическое поражение". А это что такое? Уничтожить! Сколько раз? И всегда находились люди, которые вставали на защиту страны", - отметил российский лидер в беседе с военными. Он поблагодарил бойцов, указав, что теперь они встали на защиту государства.

Путин также сообщил, в России будет запущено специальное направление для желающих получить образование участников СВО. Власти окажут бойцам помощь при поступлении в учебные заведения, добавил он.