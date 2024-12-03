Италия в сентябре стала крупнейшим торговым партнером России в ЕС

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В сентябре текущего года Италия стала главным торговым партнером России среди государств Евросоюза, товарооборот между странами вырос на 25% и составил €768 млн. Об этом заявил врио торгового представителя РФ в Италии Сергей Пирогов в ходе публичной конференции, посвященной празднованию 60-летия Итало-российской торговой палаты (ИРТП).

"В сентябре 2024 года Италия стала главным торговым партнером России среди стран ЕС. Товарооборот с Италией увеличился примерно на 25% и достиг €768 млн. Основной вклад принес импорт итальянской продукции, который вырос на более чем 10%, до €427 млн. При этом российский экспорт возрос на 17%, составив порядка €341 млн", - сказал он.

Со своей стороны, президент ИРТП Фердинандо Пелаццо высказал мнение, что необходимо продолжать совместную работу палат по двум направлениям: это сохранение контактов между Россией и Италией, а также развитие малого и среднего бизнеса двух стран.