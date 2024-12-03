В России в 2025 году будет представлена первая в мире женщина-капитан атомного ледокола

© Егоршин Валентин/ ТАСС

Первая в мире женщина-капитан атомного ледокола будет представлена госкорпорацией "Росатом" в 2025 году. На сегодняшний день в море работает 92 женщины, сообщила заместитель гендиректора "Росатома" по персоналу Татьяна Терентьева.

В России 3 декабря отмечается День атомного ледокольного флота.

"Есть все шансы, что у нас будет первая в мире женщина капитан атомного ледокола", - сказала Терентьева в беседе с ТАСС. Она отметила, что к настоящему моменту есть две женщины, занимающие должность старшего помощника капитана. "Это всего лишь шаг до капитана", - уточнила собеседница агентства.

По ее словам, с 2017 года работницы ФГУП "Атомфлот" стали занимать должности, которые раньше считались только мужскими: инженер-оператор, инженер по радиационной безопасности, электромеханик и судоводитель. Терентьева также обратила внимание, что в госкорпорации уделяют много внимания раскрытию потенциала женщин в отрасли, в том числе обеспечивают переподготовку и освоение нескольких профессий.