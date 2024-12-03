YTN: парламент Южной Кореи уведомил президента об отмене военного положения

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Спикер парламента Южной Кореи У Вон Сик направил Минобороны и президенту Юн Сок Ёлю официальное уведомление о необходимости отменить объявленное ранее главой государства военное положение. Об этом информировал телеканал YTN.

"У Вон Сик направил соответствующее извещение президенту Юн Сок Ёлю и Минобороны", - говорится в сообщении.