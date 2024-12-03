На российский рынок могут выйти еще 13 международных брендов

На рынок ретейла России в ближайшее время могут выйти еще 13 международных брендов. Об этом заявила старший директор СORE.XP Марина Малахатько, передает ТАСС.

"Планы по выходу на российский рынок на сегодняшний день анонсировали 13 международных брендов, в их числе 10 игроков, специализирующихся на продаже одежды, аксессуаров и обуви. При этом 7 из 13 планирующих выход в Россию брендов - представители европейских стран", - указала она.

Малахатько отметила, что в процессе согласования сделок компании соблюдают конфиденциальность, это ограничивает возможности прогнозирования выхода новых игроков. Однако, предполагается, что в целом количество новых иностранных имен на рынке РФ сохранится на уровне 2023-2024 годов - порядка 25 брендов.

"Экспансия умеренная. Мало кто выходит на рынок без партнеров. Заинтересованность к российскому рынку проявляют небольшие семейные бренды", - добавила она.