Рогов сообщил, что российские ВС ведут бои за Старые Терны в ДНР

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Российские войска ведут бои за населенный пункт Старые Терны в Донецкой Народной Республике (ДНР) на западном берегу Кураховского водохранилища. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

"У нас продвижение около поселка Старые Терны, российские войска начали бои за этот населенный пункт. Его освобождение перережет связь между группировками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Солнцевки к северу и в Курахове", - сказал он в беседе с ТАСС.

Рогов уточнил, что при таком развитии ситуации ВСУ не смогут перекидывать подразделения, как они это пытаются делать сейчас, между промзоной Курахова, Солнцевкой и Константинопольским, к югу от города.