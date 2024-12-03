Над атмосферой в Якутии прошел астероид

Над атмосферой на территории Якутии зафиксирован проход астероида C0WEPC5. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия).

"Поступили данные об обнаружении и сближении с Землей потенциально опасного астероида на территории Якутии. Незамедлительно были приведены в готовность силы и средства всех взаимодействующих структур органов управления территориальной подсистемы РСЧС", - сказано в сообщении. Отмечается, что астероид прошел над атмосферой.

В ведомстве указали, что безопасность жизнедеятельности населения не нарушена, повреждений и пострадавших нет. В Олекминском и Ленском районах минувшей ночью жители могли наблюдать кометоподобный хвост и вспышки.