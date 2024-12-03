Путин и Эрдоган по телефону обсудили обострение ситуации в Сирии

© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент России Владимир Путин в разговоре по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом детально обсудил обострение ситуации в Сирии. Об этом информировала пресс-служба Кремля.

Как отмечается, собеседники договорились оставаться в контакте для поиска путей урегулирования. Беседа состоялась по инициативе турецкой стороны.

Путин обратил внимание на "необходимость скорейшего прекращения террористической агрессии против сирийского государства со стороны радикальных группировок и оказания всемерной поддержки усилиям законных властей по восстановлению стабильности и конституционного порядка на всей территории страны", указали в Кремле.

"Президенты высказались за укрепление взаимодействия как в двустороннем формате, так и в рамках Астанинского процесса. Отмечено ключевое значение плотной координации России, Турции и Ирана в деле нормализации обстановки в Сирии", - говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили взаимодействие двух стран в экономике и энергетике, добавили в пресс-службе.