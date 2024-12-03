Ганчев: ВС РФ контролируют почти 60 населенных пунктов в Харьковской области

© AP Photo/ Mstyslav Chernov/ТАСС

Под контролем Вооруженных сил РФ в Харьковской области находятся почти 60 населенных пунктов. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире радио "Комсомольская правда".

"В настоящее время под контролем российской армии не 34 населенных пункта, их больше 50, уже подходит к 60. Ежедневно минимум по одному поселку наши войска зачищают от укронацистов, находят там жителей", - указал он.