Захарова поинтересовалась, введет ли Запад санкции против Южной Кореи

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась, планирует ли Запад применить санкции в отношении Южной Кореи, где был заблокирован вход в парламент.

Она обратила внимание на информацию в СМИ о том, что вход в здание парламента Южной Кореи блокирован после объявления военного положения.

"Что в этой связи решили Литва, Латвия и Эстония? Санкции будут вводить в отношении Сеула? Или Южной Корее повезет больше, чем Грузии?" - указала дипломат в Telegram-канале.