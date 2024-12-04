Банк России не исключает повышение ключевой ставки в декабре

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Банк России не исключает возможность повышения ключевой ставки в декабре, но это решение не предопределено. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время форума ВТБ "Россия зовет!".

"Мы сигнализировали о том, что Центробанк допускает возможность повышения ставки, но хочу отметить, что это не предопределено. Да, у нас появился новый проинфляционный фактор, валютный курс, рост цен по-прежнему высокий, но мы уже видим по оперативным данным, что происходит замедление кредита, в том числе в части корпоративных кредитов", - указала она.

Набиуллина также обратила внимание, что регулятор видит, как уточняются планы банков по кредитованию. "И, разумеется, будем учитывать этот фактор, получим больше новых данных перед заседанием совета директоров Банка России", - сказала глава ЦБ РФ.

Глобальный инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4 и 5 декабря в Москве. Главная тема мероприятия - "Будущее капитала и капитал будущего".