Пост-релиз панельной дискуссии на тему: «Превентивная общественная дипломатия в обеспечении глобальной и евразийской безопасности», Евразийский сетевой университет, 30.11.2024 г.

С 30 ноября по 13 декабря 2024 г. в Москве проходит Школа превентивной общественной дипломатии на базе Евразийского сетевого университета, организованная Научно-образовательным центром «Глобус-ХХI век» факультета глобальных процессов МГУ имени М.В.Ломоносова, Фондом общественной дипломатии и Государственным университетом управления. 30 ноября в рамках Школы состоялась дискуссионная панель: «Превентивная общественная дипломатия в обеспечении глобальной и евразийской безопасности», далее пройдут практические занятия с участниками Школы по реализации мер превентивной общественной дипломатии на конкретных примерах.

Открывая дискуссионную панель, проректор Государственного университета управления Брюханов Дмитрий Юрьевич познакомил участников Школы - представителей университетской общественности из стран ЕАЭС со структурой и принципами деятельности Евразийского сетевого университета, который действует на площадке Государственного университета управления уже не первый год. Евразийский сетевой университет – платформа, созданная для реализации идей, выдвинутых президентом Российской Федерации В.В.Путиным, о так называемой пятой свободе, которая должна быть в фокусе внимания экономического пространства, а именно свободе знаний. Сегодня партнерство Евразийского сетевого университета включает 32 университета, которые представляют пять стран в рамках ЕАЭС. Одним из ключевых партнеров Евразийского сетевого университета Д.Ю.Брюханов назвал МГУ имени М.В. Ломоносова, в частности факультет глобальных процессов. Он поблагодарил всех участников дискуссии за их активное участие и пожелал успешной, продуктивной работы.

Шершнёв Илья Леонидович, президент Фонда общественной дипломатии, директор Научно-образовательного центра «Глобус-ХХI век» факультета глобальных процессов МГУ имени М.В.Ломоносова, подчеркнул, что общественная роль в превентивной дипломатии должна занимать значимое место. Эксперт рассказал, что в МГУ стали развивать это направление с 2022 года, когда провели первую школу превентивной общественной дипломатии. Она была приурочена к тридцатилетию «Ташкентского договора», а также открытию нового гуманитарного измерения в сфере обеспечения коллективной безопасности - превентивной общественной дипломатии. Школа превентивной общественной дипломатии создана с целью развития кадровой, образовательной, научно-методической и организационной основы в сфере укрепления безопасности интеграционных проектов евразийского и глобального пространства (СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС, ООН и др.). Докладчик считает, что необходимо постигать науку превентивной общественной дипломатии, которая заключается в умении договариваться, снимать острые противоречия, быстро реагировать на различные политические процессы, действовать на опережение. Он выразил надежду, что решения, принятые в рамках панельной дискуссии станут теоретической и практической основой для обучения в школе превентивной общественной дипломатии.

Круговых Игорь Эрикович, заместитель директора Научно-образовательного центра «Глобус-ХХI век» факультета глобальных процессов МГУ имени М.В.Ломоносова, председатель правления МРО «Ассамблея народов России», заместитель председателя Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы призвал активизировать международное общественное движение «Миросозидание», подчеркнув, что движение не является политизированным. Оно опирается на работников науки, преподавателей, студентов. По мнению эксперта сейчас особенно необходим более широкий диалог с общественными организациями на всей территории евразийского пространства, действующими в сфере предупреждения угроз безопасности. И.Э. Круговых предложил создать программу деятельности семинара Евразийского университета, приняв основными пунктами необходимость сохранения традиционных ценностей, принципы взаимоуважения, воспитание молодого поколения в духе патриотизма. Эксперт подчеркнул, что в предстоящем2025 году, который объявлен годом празднования 80-летия Великой Победы, очень важно подчеркнуть роль бывших советских республик в борьбе с фашизмом. Так же И.Э. Круговых предложил провести кинофестиваль с показом фильмов, снятых во время Великой Отечественной войны в Средней Азии, куда были в военное время перенесены все основные киностудии.

Баранов Сергей Дмитриевич, член Изборского клуба, координатор экспертного совета ООД «Русская Мечта», политический социолог, этносоциолог, философ, кандидат социологических наук отметил важность формирования суверенной цивилизационной философской позиции ЕАЭС и народной дипломатии для обеспечения евразийской безопасности, поскольку чужое, в частности, западное мировоззрение вряд ли будет полезным народам Северной Евразии. В качестве основы он предложил наследие русской философии второй половины XIX - первой половины XX гг. С.Д.Баранов выделил историософию отдельных цивилизаций и русскую духовную метафизику. В свою очередь в историософии докладчик перечислил 7 разных сквозных платформ определения цивилизации России и её соседей. В русской духовной метафизике С.Д. Баранов обратил внимание на два наиболее значимых направления, находящихся в противоречивой целостности: философию всеединства и соборный персонализм. Оба они могут выступить основой философии нового мироустройства XXI века.

Тедеев Вадим Ботазович, Ректор Юго-Осетинского государственного университета, считает, что мир находится на пороге развязывания ядерной войны, которую провоцируют США и их сателлиты. От лидеров всех стран требуется тщательно взвешивать каждый свой шаг на международной арене, избегая скоропалительных решений, и принимая во внимание потери, которые может принести каждая страна, втянувшись в любой кризис или противостояние. В данной острейшей геополитической ситуации, в которой мир оказался по вине запада, СВО является единственной силой, способствующей геополитической стабильности. Всем понятно, что это не война России против Украины, а борьба России со всем блоком НАТО, когда Украина выбрана западом как плацдарм для нападения на Россию, а украинский народ принесен в жертву этой ненасытной западной бесчеловечной жажде наживы.

Задача всех здравомыслящих людей на всем постсоветском пространстве заключается в том, чтобы приложить все усилия к тому, чтобы не допустить подобных украинскому конфликту в других евразийских регионах. А такие попытки очень активно ведутся, и мы все об этом прекрасно знаем. Во всех бывших советских республиках ведет свою подрывную работу множество западных и турецких неправительственных организаций. Они проводят деструктивную деятельность, направленную на раскачивание населения, повсеместно насаждают русофобию, грубейшим образом искажают исторические факты.

По мнению эксперта, Южная Осетия является верным союзником России в регионе и важнейшим гарантом безопасности на евразийском пространстве. В зоне СВО южноосетинские ребята сражаются бок о бок с российскими военными. В этой связи эксперт назвал вызывающей непонимание позицию стран ОДКБ, которые не только не оказывают военной помощи России, но и опасаются санкций со стороны США. По словам В.Б.Тедеева во всех государствах Евразии нужно очень пристально следить за деятельностью неправительственных западных и турецких организаций, которые занимаются нагнетанием русофобии, грубым искажением исторических фактов и дестабилизируют ситуацию. В.Б. Тедеев так же коснулся важного вопроса для каждого верующего южноосетинца, а именно необходимости признания Аланской епархии Русской православной церковью.

Соин Дмитрий Юрьевич, депутат Верховного Совета Приднестровья 5-го созыва, ректор Международного юридического института (JUSTO), профессор рассказал о своей службе в органах безопасности Приднестровья с 1993 года, и той негативной роли, которую уже тогда играли западные фонды, НКО, ресурсные центры. Д.Ю.Соин считает важным идти по пути содействия созданию общественных организаций, в первую очередь, молодежных, обучающих, создающих условия для консолидации молодежи, дающих молодым людям те возможности, которые не могут дать западные НКО. Эксперт привел в пример проект, вошедший в политическую историю региона, это Международная молодежная корпорация «Прорыв». Этот проект играл важную роль в приостановлении оранжевой революции в Приднестровье. По мнению Д.Ю.Соина, народная дипломатия подразумевает лидера-коммуникатора, человека, способного во всех странах находить единомышленников, выстраивать правильные связи, мотивировать людей к деятельности. По мнению эксперта, это могут быть межведомственные стыковые платформы, куда могут прийти студенты из разных ВУЗов, организаций и получить технологии коммуникации, продвижения, построения имиджа и так далее. Для народных дипломатов необходимо постоянное сопровождение, считает докладчик, тогда будет видна результативность.

Бердников Александр Федорович, вице-президент Фонда общественной дипломатии, председатель Комиссии по общественной безопасности и народной дипломатии Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы, считает, что основным аспектом народной дипломатии является гуманитарная составляющая. Гуманитарная миссия, по мнению эксперта, состоит из многих факторов – это создание образовательной базы, содействие гуманитарным проектам в общественной деятельности, культуре, музейная работа, молодёжные проекты, содействие системе здравоохранения, даже содействие в военной сфере, когда дело касается урегулирования конфликтов. Очень важна подготовка специалистов, лидеров общественных организаций. Цель народной дипломатии – развитие новых отношений со странами, то, что мы называем геокультурной борьбой. А.Ф. Бердников подчеркнул, что анализ информационных потоков последних лет свидетельствует о деятельности против России. Коллективный запад поставил задачу ослабить нашу страну, а если получится, то и расчленить ее по примеру СССР.

Эксперт также рассказал о проведении Школы общественной дипломатии для руководителей неправительственных организаций Шанхайской организации сотрудничества, Школы превентивной общественной дипломатии со странами членами ОДКБ и других государств. По мнению А.Ф.Бердникова, школа общественной дипломатии является актуальным проектом для студентов и молодых ученых, поскольку соединяет в себе академическую и практическую деятельность. Навыки и умение управлять развитием конфликта, разрабатывать стратегию конструктивного разрешения конфликта, а также умение организовать и проводить мероприятия по профилактике конфликтов - это актуальные востребованные компетенции молодого специалиста, которые повышают в т.ч. его конкурентоспособность на рынке и расширяют его сферу деятельности.

Димогло Нина, телеведущая, журналист, общественный деятель Республики Молдова обрисовала ситуацию в Молдове, начиная со времён распада СССР, когда республика оказалась оторванной от единого языкового, экономического, культурного, правового и политического пространства. В этой ситуации, под предлогом оказания помощи, активизировались американские, европейские фонды и НКО. Эти организации преследовали цель создания общества, лояльного западу, и создавали конфронтацию с Россией. Эти НКО стали в Молдове главным рупором идеологической войны с Россией. С 1992 года число НКО в Молдове выросло с 38 до 13670. Особенно серьёзный перелом произошел после подписания в 2014 году договора об Ассоциации между Молдовой и Европейским Союзом. Данное соглашение предусматривало процедуру строгого влияния на молдавскую власть со стороны западных административных структур. Так же оно предусматривало разрешение представителям западного неправительственного сектора проникать в органы власти Молдовы, во все важнейшие государственные структуры и отрасли, в том числе в сферу образования. В настоящее время в Молдове сформирована единая сеть, привязанная к общему центру управления, который находится на западе. Официальный бюджет этих организаций в Молдове составляет более 107 млн евро, но большая часть этих средств не декларируется, поэтому сумма в гораздо больше. Эти бюджеты в разы превышают бюджеты государственных структур Молдовы. Главный упор работы НКО делают на информационную войну против России, Китая. Так же наслаждаются нетрадиционные ценности, идеи глобализма, агрессивного атеизма, анти православия, исторический ревизионизм и так далее. В данных НКО работает целая армия из 82000 волонтеров – журналистов, политологов, политтехнологов. Конкретно, это сеть фонда Сороса, Национальный фонд «За демократию» (США), Европейский фонд «За демократию», который финансируется Европарламентом и другие структурами. Официальные сотрудники этих фондов уже присутствуют в правительстве страны. Все эти НКО, СМИ, несмотря на внешнюю автономию, действуют скоординировано и управляются из единого центра. Свою повестку они реализуют под видом проведения демократических выборов. Указанные организации сегодня обладают в Молдове колоссальной властью. Они с легкостью переписывают историю, меняют культурные ценности, традиции. Западные НКО в состоянии поднять или уничтожить любого политика. Они парализовали правовые, судебные органы, их боятся все – прокуроры, сотрудники службы безопасности, министры. Они добиваются того, чтобы Молдова стала отсталой полуколониальной страной, рынком сбыта товаров для транснациональных корпораций, дешевой рабочей силой, буферной зоной, неким военным плацдармом. Эта сеть, в первую очередь, проводит гибридную войну против России, ОДКБ и ЕАЭС. По мнению Н.Димогло является ошибкой, что в Молдове частным организациям разрешено получать деньги из внешних источников. Необходимо, чтобы финансирование гражданского общества осуществлялось исключительно за счет внутренних источников по примеру Российской Федерации. Эксперт выразила уверенность, что усиление государственного контроля за деятельностью НКО стало бы очень важным механизмом и гарантией национальной, культурной и информационной безопасности нашей страны.

Рцхиладзе Гулбаат Викторович, руководитель Института Евразии, кандидат политических наук, высказал мнение, что бесконтрольное попустительство антироссийской деятельности различных неправительственных организаций США, Британии и других европейских стран, а также Турции, с ее непомерными амбициями «неосманизма» ведет к обострению отношений с Россией. Для Анкары и её партнёров по НАТО именно Россия является главным препятствием реализации стратегических планов на Кавказе и в Средней Азии.

США и Великобритания хотят в приоритетном порядке обострить ситуацию в странах Центральной Азии. Так, например, "Британский совет", основанный правительством Великобритании, под прикрытием развития сотрудничества в области культуры, искусства и образования осуществляет разведывательную деятельность в регионах Центральной Азии и Кавказа. В настоящее время Лондон работает с центральноазиатскими странами и гражданским обществом через министерство международного развития, офисы которого расположены при посольствах королевства в этих государствах. В свою очередь, политику мягкой силы Великобритания осуществляет через «Британский совет». Федеральное государственное автономное учреждение ФРГ «Немецкая волна» систематически транслирует натовскую антироссийскую пропаганду и на регулярной основе организует подготовку информационных диверсантов, в том числе из журналистов стран евразийского пространства.

Остановить их деятельность есть вопрос безопасности, защиты интересов граждан большой Евразии. Нужны законы, предусматривающие возможность признавать нежелательными в странах евразийского пространства любые иностранные организации, в том числе те, учредителями которых выступают зарубежные госорганы. Это будет абсолютно правильный шаг. Деятельность подобных организаций необходимо запретить на всем пространстве СНГ. Это и будет превентивной дипломатией. Грузия именно так и поступила, приняла закон об иностранных агентах.

Луис Гоуенд, председатель комиссии по работе с африканскими диаспорами и связям с общественностью Российско-Африканского клуба МГУ имени М.В. Ломоносова, президент диаспоры Камеруна в России, считает, что в лице африканских стран Евразийский союз может увидеть новые возможности, новые рынки, взаимодействие в торговой, экономической сферах, найти партнёров там, где уже давно прочно обосновались западные и азиатские компании. Луис Гоуенд подчеркнул, что Африка является регионом с самой быстрорастущей экономикой в мире. Африка становится центром притяжения геополитических игроков, в первую очередь это Россия, Китай, США. Во всех регионах Африканского континента развиваются свободные зоны торговли. Евразийский Союз может шире использовать эти возможности. По мнению эксперта существует огромный потенциал во всех сферах сотрудничества. Луис Гоуенд привёл данные впечатляющего роста торгового оборота между Россией и Африкой за последние годы. Эксперт выразил надежду, что с помощью расширения сотрудничества, в том числе со странами евразийского пространства, товарооборот приобретает еще более высокие темпы роста. В последние годы Россия стремится все больше увеличить свое влияние в Африке, особенно в сфере безопасности, так как безопасность - это основа для нормального функционирования всех процессов жизни стран. Докладчик привел данные о сотрудничестве России со странами Африки в области атомной энергетики, поставок зерна и продовольствия, коммуникаций, проекты в информационных технологиях, медицине, образовании. По мнению эксперта, в сфере сотрудничества со странами Африки кроется огромный потенциал. Африка очень богата природными ресурсами, причем месторождениями металлов редкой группы, алмазов, других необходимых для развития высоких технологий элементов. В то же время Африка остро нуждается в инфраструктуре, дорогах, оборудовании, жилом фонде, объектах медицинского, культурного секторов и так далее. Эксперт заключил выступление уверенностью в том, что Африка является одним из самых перспективных направлений для всестороннего сотрудничества.

Баси Хафиз, директор по работе с молодежью Российско-Африканского Клуба МГУ имени М.В.Ломоносова в своем выступлении отметил, что самым мощным молодым человеческим ресурсом на международном уровне является африканская молодежь. В Африке сейчас молодежь до 35 лет составляет 75 % населения континента. Эксперт напомнил, что Советский Союз вкладывал огромные средства в развитие Африканского континента, помог многим африканским странам в обретении независимости. Народы стран Африки помнят и ценят эту помощь. Сегодня Россия имеет столь положительный имидж в Африке именно основываясь на наследии СССР. Но, к сожалению, большим упущением современной России, по мнению эксперта, является недостаточное развитие экономического сотрудничества со странами Африки по сравнению с Китаем, США и Европой.

Баси Хафиз рассказал о молодёжные мероприятиях, проводимых Российско-Африканским клубом МГУ имени М.В. Ломоносова. Например, 25 мая был проведен Молодёжный День Африки, который собрал на своей площадке студентов из многих ВУЗов Москвы и других городов, политиков, бизнесменов, представителей посольств, общественных деятелей из Африки и России, представителей медиа и СМИ, блогеров, артистов, художников, работников науки, образования, искусства и спорта. По мнению эксперта, такие мероприятия очень важны, они объединяют молодежь России и Африки, являются базой для всестороннего взаимодействия, помогают молодежи лучше узнать друг друга. Так же докладчик рассказал о недавно проведенном Первом бизнес-форум «Россия - Африка Экспо2024» , где широко была представлена продукция африканских производителей, национальные ремесла, блюда африканской кухни. На фестивале выступали музыкальные коллективы и артисты из Африки. Так же Баси Хафиз рассказал об участии Российско-Африканского клуба МГУ имени М.В. Ломоносова в Экономических Днях Буркина-Фасо в Москве в октябре 2024 года. В рамках этого мероприятия состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Клубом и Национальным Союзом частных учебных заведений Лайе Юнепел (Буркина-Фасо). На церемонии присутствовал премьер-министр Буркина-Фасо.

В завершение панельной дискуссии, постоянный эксперт Российско-Африканского клуба, академик Петровской академии наук и искусств Чесноков Сергей Николаевичв своем выступлении отметил, что почётными академиками данной академии становятся первые лица зарубежных стран. Это, по мнению эксперта, говорит о том, что идет расширение российской академической науки. Так же докладчик привел данные об увеличении экспорта промышленности в африканские страны, с первого саммита «Россия – Африка», в частности, в разы увеличен экспорт медицинской промышленности. Эксперт рассказал о работе Евразийского сетевого университета в продвижении русского языка во многие страны мира, в том числе на Евразийском пространстве. Причем, университет находит новые, наиболее доступные формы обучения русскому языку, в частности, онлайн образование. Причем студенты, окончившие онлайн обучение по русскому языку имеют привилегии при поступлении в университет.