В ОДКБ считают, что приближение НАТО к России и Белоруссии не исключает никаких сценариев

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Приближение военной инфраструктуры Североатлантического альянса к границам России и Белоруссии не исключает никаких сценариев. Соответствующую точку зрения высказал генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов.

"Разумеется, в организации мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией в восточно-европейской части в зоне ответственности ОДКБ, и, конечно, мы видим продвижение наступательной инфраструктуры НАТО к западным границам Белоруссии и России, нарастание военной активности, да и в целом та геополитическая турбулентность, которую мы наблюдаем, не может исключить вообще никакие сценарии", - сказал он во время пресс-конференции.

Вместе с тем, по словам генсека ОДКБ, вторжение НАТО в западные границы России и Белоруссии было бы абсолютным безрассудством.

"Мы все хорошо знаем о том, что в ядерную доктрину РФ внесла серьезные изменения, да и испытания в боевых условиях гиперзвукового оружия "Орешник", которому сегодня нет аналогов в мире, не может не учитываться потенциальными противниками. Поэтому, если гипотетически представить, что возможно будет вторжение в западные границы Белоруссии или же России, это со стороны НАТО будет абсолютным безрассудством", - указал он.