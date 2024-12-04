Захарова заявила, что интервью Лаврова Карлсону будет в доступе через пару дней

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Интервью главы МИД России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону получилось масштабным и очень интересным, оно окажется в доступе через пару дней. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

По ее словам, "интервью масштабное, более полутора часов". Захарова уточнила, что сейчас интервью переводится и выйдет спустя пару дней. "Беседа получилась очень интересной", - отметила она.

"Акцент в интервью был сделан на современную, нынешнюю историю наших непростых отношений с США, влияние этого всего на мировую геополитику, возможности будущего состояния дел. Затрагивалась Украина и другие вопросы", - указала дипломат.

Ранее Карлсон прибыл в Москву, чтобы побеседовать с главой российской дипломатии. По его мнению, Лавров является "самым опытным министром иностранных дел в мире".