Силуанов: федеральный бюджет будет исполнен при любом курсе рубля

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Федеральный бюджет России будет исполнен при любых значениях курса рубля. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в кулуарах инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

"Бюджет будет исполнен при любых значениях курса рубля. У нас имеются резервы, поэтому мы готовы к любым изменениям этой ситуации", - сказал он при общении с журналистами.

Глобальный инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит в Москве 4 и 5 декабря. Главная тема мероприятия - "Будущее капитала и капитал будущего".