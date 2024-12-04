Российский рынок акций в начале торгов отметился снижением ведущих индексов

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Российский рынок акций в среду открылся снижением ведущих индексов, свидетельствуют данные площадки. По состоянию на 10:00 мск, индекс Московской биржи снижался на 0,25% и составлял 2 533,19 пункта, индекс РТС опускался на 0,27%, до 751,42 пункта.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение и торговался на уровне 2 534,45 пункта (-0,2%), индекс РТС составлял 751,88 пункта (-0,2%). Вместе с тем юань ускорил снижение и находился на отметке в 14,307 руб. (-13,4 коп.).

Мосбиржа с 13 июня отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.