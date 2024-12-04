Министр обороны Южной Кореи объявил об отставке

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Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён принес извинения гражданам за ситуацию с объявлением в стране военного положения и подал в отставку. Об этом информировало агентство Yonhap.

Некоторое время назад ведущая в Южной Корее оппозиционная Демократическая партия "Тобуро" подала документ в профильный орган парламента с инициативой об объявлении ему импичмента.

Согласно данным СМИ, именно Ким Ён Хён рекомендовал президенту объявить военное положение.