Кореевед Воронцов: президенту Южной Кореи грозит импичмент

Вечером 3 декабря президент Республики Корея Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения. Свое решение он обосновал тем, что оппозиция, составляющая большинство в парламенте, парализует работу исполнительной власти путем попыток объявления импичмента ее представителям, в том числе ключевым фигурам в правительстве. Он подчеркнул, что прибегнул к этой мере для борьбы "с просеверокорейскими элементами" и для защиты конституционного строя.

Спустя несколько часов парламент проголосовал за отмену военного положения. Позднее, после того как президент обещал отменить свое решение, кабинет министров поддержал его. Все это произошло менее чем за шесть часов.

Объявляя о решении отменить военное положение, Юн Сок Ёль призвал парламент отказаться от повторяющихся попыток импичмента, махинаций с законодательством и бюджетом.

Оппозиционные партии в свою очередь потребовали от президента уйти в отставку и начали процедуру импичмента.

Заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов поясняет, что «главный мотив в таком решении президента Южной Кореи - это стремление удержаться у власти. Президент и узкая группа правящей элиты, которая вокруг него сплотилась, находится все большей изоляции, как в парламенте, так и в общественном мнении. Появилось много петиций с требованиями его отставки. В большинстве университетов преподавательский состав организованно составляет коллективные призывы к отставке президента, кроме того, подобное сделали религиозные и общественно-политические организации. Правящая партия находится в меньшинстве в парламенте, и даже ее руководитель назвал решение о военном положении – большой ошибкой. Так что президент находится во все большей изоляции, и вопрос импичмента становится все более ясным, а в СМИ идет вал критических материалов и журналистских расследований коррупционных связей его жены. Так что у президента очень шаткие позиции, и он решил, видимо предпринять такой шаг с целью удержаться у власти».

Эксперт подчеркнул, что «с одной стороны это событие внутриполитической жизни Республики Корея, но в тоже время, военное положение означает запрет деятельности парламента и политических партий, жесткий контроль военного комитета над всеми СМИ, запрет протестных выступлений. И в этих условиях, в отсутствии всякой критики и контроля со стороны общества у президента становится больше возможностей пойти на радикальные шаги и во внешней политике, и конкретно в адрес Северной Кореи. Да, пока это из области предположений, но потенциально что-то подобное можно допускать. В любом случае это повышает градус напряженности на Корейском полуострове - это вне всякого сомнения».