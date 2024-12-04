Медведев считает, что Зеленского ждет позорная эмиграция или казнь

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал "вполне очевидной" будущую судьбу Владимира Зеленского - эмиграция или казнь. Соответствующее сообщение он разместил в Telegram-канале.

"Просроченный нелегитимный Зеленский должен уйти и исчезнуть. Преступник, наркоман, гнида. Поддерживается США, будущая судьба вполне очевидна: позорная политическая эмиграция или публичная казнь", - указал российский политик.

Вместе с тем, на его взгляд, президенты Южной Кореи, Франции и Грузии также не справились с текущими проблемами и должны уйти. Змпред СБ РФ отнес их к числу "прозаседавшихся".

"Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль должен уйти. Он объявил военное положение, которое отменил парламент. Изменник. Поддерживается США, будущая судьба неизвестна", - написал он.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, по мнению Медведева, "не справился с правительственным кризисом и должен уйти". "Слабак. Поддерживается США, будущая судьба неизвестна", - подчеркнул он.

"Президент Грузии Саломе Зурабишвили должна уйти после истечения полномочий, но не хочет этого делать. Наглая дура. Поддерживается США, будущая судьба неизвестна", - заключил политик.