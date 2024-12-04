Премьер Грузии констатировал провал попытки "нацмайдана"

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Нынешняя ситуация в Грузии находится под контролем властей, попытка оппозиции устроить "нацмайдан" оказалась провальной. С таким заявлением выступил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе пресс-конференции.

"После провалившегося "нацмайдана" мы видим, что определенные силы, насильственные группировки перешли на то, чтобы хоть как-то навредить интересам нашей страны, в том числе бизнесу и так далее. Но, безусловно, и эти попытки обернутся крахом. Все под контролем, "нацмайдан" провалился, и интересы Грузии будут полностью защищены", - сказал премьер.

Он также выразил сожаление, что насильственные действия групп митингующих не осудили в ЕС и США. "Мы рассчитываем, что подобное осуждение мы увидим хотя бы в будущем", - подчеркнул политик. Кроме того, "неосуждение со стороны конкретных людей воспринимается как зеленый свет насилию", обратил внимание он.

Очередная волна протестов вспыхнула в Грузии 28 ноября. Акции перед парламентом в Тбилиси начинаются вечером и заканчиваясь разгоном протестующих со стороны спецназа к утру. Поводом стало заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. Он указал, что правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" приняла решение до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос переговоров о членстве в Евросоюзе и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества.