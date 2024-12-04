Почему Трамп решил поехать в Париж? Мнение американиста Конькова

По теме:







Избранный президент США Дональд Трамп прибудет в субботу в Париж для участия в церемонии открытия собора Парижской Богоматери после реставрации, которая запланирована на 7-8 декабря.

"Я отправлюсь в Париж в субботу для участия в открытии великолепного исторического собора Нотр-Дам, который был полностью восстановлен после разрушительного пожара пять лет назад", - написал он на своей странице в социальной сети Truth Соц. сети.

Ранее газета Le Parisien сообщала, что Трамп не приедет на церемонию открытия собора. Приезд в Париж станет для республиканца первой зарубежной поездкой с момента победы на президентских выборах в ноябре.

Собор Парижской Богоматери на протяжении столетий является самым известным зданием Парижа, он включен в список мировых исторических памятников. Вечером 15 апреля 2019 года в храме начался пожар, огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. Возгорание произошло в районе шпиля по причинам, не выясненным до сих пор. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и сам шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах. Часть шпиля догорала на полу собора.

Кандидат политических наук, доцент Финансового Университета при Правительстве РФ Александр Коньков отмечает в той связи, что «Трамп - не самый религиозный человек. В тоже время сейчас Трамп находится в статусе вновь избранного президента и за каждым его шагом следят. С другой стороны, у него есть и бизнес-интересы, и свои представления и обязательства, которые пока никак не связаны с президентскими полномочиями. В тоже время просто так ничего не происходит, и с учетом того, что его первая зарубежная поездка еще не в статусе непосредственно президента США, пройдет в Европу, во Францию, позволяет искать смысл в этом событии. Напомню, что еще, когда у Трампа был первый срок на посту президента, его отношения с Макроном не выглядели настолько притягательными, по крайне мере с точки зрения Макрона. Трамп демонстративно хлопал его по плечу, демонстрировал разницу в возрасте. Но вместе с тем, сейчас напрашивается предпосылка стремления Трампа в 24 часа решить украинский конфликт, и возможно Трамп здесь пытается делать ставку на Францию именно с точки зрения понимания слабостей, которые есть у Макрона».

По мнению эксперта, «из нынешних европейских лидеров Трампу ни на кого опираться не приходилось. Его демонстративно высокомерное отношение к Европе есть, и существует ответная неприязнь со стороны европейских лидеров к нему. Но на что я бы обратил внимание, это то, что Макрон наверно единственный из европейских лидеров, кто продолжает оставаться у власти с прошлого президентского срока Трампа и Трамп знает его. Потому что в других странах, везде сменились руководители, и Макрон единственный, с кем Трамп лично знаком. Хотя это довольно слабая аргументация для того, чтобы выстраивать какие-то серьезные проекты. Все это можно сначала было обсудить по телефону с лидерами Европы - с лидерами Германии, Италии, той же Франции и Венгрии, ведь с Орбаном у него прекрасные отношения, но он решил ехать в Париж».