Цена нефти Brent впервые с 26 ноября поднялась выше $74

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Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале на бирже ICE в Лондоне поднялась выше $74 за баррель впервые с 26 ноября 2024 года.

По состоянию на 12:52 мск, стоимость нефти Brent демонстрировала рост на 0,54% и торговалась на уровне $74,02 за баррель.

К 13:06 мск фьючерс на Brent ускорил рост и составлял $74,24 (+0,84%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в январе рос на 0,8% и находился на отметке в $70,5 за баррель, свидетельствуют данные площадки.