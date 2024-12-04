Эксперт: администрация Байдена за два оставшихся месяца будет раздувать конфликт на Украине

Главная причина разрешения Запада Украине бить высокоточным оружием вглубь России - попытка продления агонии киевского режима. Решения сил, которые стоят за "хромой уткой" Байденом связаны с желанием в оставшиеся два месяца эскалировать конфликт на Украине. Весьма вероятно, что далее последуют и другие разрешения на удары по России, в том числе и от англичан и французов. Что касается ответа России в виде применения "Орешника", это ответ вполне адекватный. Возможности этой ракеты могут образумить многих неадекватных политиков и в Вашингтоне, и в Киеве.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" высказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/39f8ee524a9df7ee9659f46cb64546ff/