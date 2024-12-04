Эксперт: инстинкт самосохранения должен не позволить Западу передать Украине ядерное оружие

Разговоры о передаче Западом Украине ядерного оружия - это пропаганда, рассчитанная даже не на внешнюю, а, скорее, на внутреннюю аудиторию. Мы видим, что на Украине все меньше людей готовы воевать за родину, и еще меньше готовы делать это за режим Зеленского. Отсюда и появляются эти мечтания о ядерном оружии, о вступлении в НАТО, о возвращении в границы хотя бы 2022 года. Понятно, что, кто бы ни возглавлял западные государства, которые спонсируют Украину, даже у этих людей, скорее всего, сработает инстинкт самосохранения.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" высказал кандидат политических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Ежов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/9e68145c96f4bb75121c952a09b843e1/