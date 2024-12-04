Экономист Колташов: не находится ли Трамп в режиме сделки с американским истеблишментом?

Первое президентство Трампа было сплошным предательством контр-реформистски настроенного избирателя. Трамп тут же пошел на сделку с истеблишментом. Он, отнюдь, не бросился исправлять экономическую ситуацию, работая в этом направлении по минимуму. Сейчас, мы видим, что Трамп включает в свою будущую команду достаточно самостоятельных и интересных профессионалов. Можно предположить, что во многих сферах пойдет реальная борьба с коррупцией. Однако, открытым остается вопрос, насколько Трамп будет свободен в своих действиях? Уж очень легко ему дали победить. Кто-то ведь принимал решение не проводить фальсификации на выборах. Так что, не исключено, что Трамп и сейчас находится в режиме сделки.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/b1512204752b0b4cb188c7d8d8e278d2/