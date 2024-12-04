ВС Сирии при поддержке РФ ликвидировали более 1 600 террористов за неделю

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Более 1 600 боевиков вооруженных формирований были уничтожены в Сирии за минувшую неделю в результате ударов сирийских ВС при поддержке российских ВКС. Соответствующие данные приводит Генеральная дирекция радио и телевидения арабской республики.

Уточняется, что речь идет о "террористах экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и других группировок". В материале указывается, что правительственные силы "пользуются широкой поддержкой" сирийцев.

27 ноября формирования "Джебхат ан-Нусры" осуществили масштабную атаку на севере Сирии. Как сообщило командование ВС, боевики предприняли попытки наступления на населенные пункты, находящиеся под защитой сирийской армии, и военные объекты. 30 ноября командование ВС заявило об ударах по позициям боевиков, которым удалось проникнуть во многие кварталы города Алеппо. По данным Минобороны, сирийская армия была вынуждена перегруппировать свои силы, чтобы сохранить жизни гражданского населения и военнослужащих, а также подготовиться к контратаке.