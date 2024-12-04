На белорусской границе ожидают въезда в Евросоюз порядка 2,6 тыс. фур

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На белорусской границе для въезда в Евросоюз остаются в очередях порядка 2,6 тыс. большегрузов. Об этом информировал Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии в Telegram-канале.

Так, перед польским пунктом пропуска "Кукурыки" ("Козловичи" с белорусской стороны) ожидают въезда на сопредельную территорию свыше 990 большегрузов. За сутки его контрольные службы оформили 65% транспорта от нормы.

Перед литовскими пунктами пропуска фиксируется около 1 080 грузовиков. При этом меньше всего фур за 24 часа проследовало через погранпереход "Мядининкай" ("Каменный Лог") - 8% от нормы. Через пункт пропуска "Шальчининкай" ("Бенякони") в Литву пропустили 31% большегрузов.

У латвийского КПП "Патерниеки" ("Григоровщина") на въезд в ЕС собралось 480 грузовиков. Через этот погранпереход на сопредельную территорию пропустили 50% автомобилей, указали в ГПК.

Ранее в погранкомитете обращали внимание, что за ноябрь очередь большегрузов, ожидающих въезда в ЕС через белорусскую границу, увеличилась в четыре раза.