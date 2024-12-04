Набиуллина: нельзя рассчитывать, что инфляция "рассосется сама собой"

© Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

Нельзя рассчитывать, что инфляция "рассосется сама собой". Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе XV инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

"Я думаю, нет в запасе времени, нельзя повременить и нельзя ожидать, что инфляция рассосется сама собой", - сказала глава регулятора.

Глобальный инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит в Москве 4 и 5 декабря. Главная тема мероприятия - "Будущее капитала и капитал будущего".